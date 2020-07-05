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В апреле миллиардер покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка» и передал свои акции в семейный траст. В июне Тиньков сообщил, что прошел лечение от лейкемии и коронавируса. Банкир принял решение делать пересадку костного мозга и отметил, что после операции ему предстоят долгие месяцы восстановления, которые могут растянуться до года.

Состояние Олега Тинькова оценивается в 1,6 млрд долларов. Он занимает 62-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. В марте банкир рассказал, что у него диагностировали лейкемию (рак крови). До этого американские власти обвинили его в сокрытии активов на 1 млрд долларов, угрожая тюремным заключением до шести лет.

О своем желании построить первый в мире частный ледокол Тиньков рассказал Forbes в июле 2018 года. Тогда журнал писал, что на строительство судна, способного преодолевать большую волну и лед толщиной 30—40 см, Тиньков потратил более 100 млн евро.

«Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — цитирует профильное издание Yacht Harbour Олега Тинькова. Его яхта ледового класса SeaExplorer способна проводить в открытом море до 40 дней благодаря улучшенным топливным бакам и системам сбора мусора. Судно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира и рассчитано на 24 членов экипажа и 12 пассажиров. На судне есть батискаф, две площадки для вертолетов снегоходы, два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал.

В Нидерландах завершилось строительство первой в мире частной яхты-ледокола, которую заказал основатель банка «Тинькофф», российский миллиардер Олег Тиньков. Судно La Datcha, размером 77 метров, спущено на воду в портовом городе Флиссинген.

Олег Тиньков мечтал о яхте-ледоколе с 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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