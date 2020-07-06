05 июля 2020
04 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области за выходные 4—5 июля. Журналисты посетили женский монастырь, в области открываются детсады

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, монахини, среднеуральский женский монастырь, сестры
Представители СМИ посетили опальный монастырь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В области откроют детсады, в лагере произошла вспышка коронавируса, журналисты посетили монастырь, Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

В Свердловской области откроются детские сады

  • Начиная с 6 июля, все детские сады в области будут работать в штатном режиме. Правда, группы будут заполнены всего наполовину.
  • Для начала работы во всех учреждениях на входе установят антисептики для обработки рук. У работников, родителей и детей ежедневно будут измерять температуру.

В детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса

  • В оздоровительном лагере «Зарница» под Березовским, у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.
  • Все дети, с которыми контактировал заболевший, уехали из лагеря и проходят обследование.

Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ

  • В субботу в УрФУ прошел онлайн-выпускной, который вел Иван Ургант. Трансляцию посмотрели более шести тысяч студентов, их родителей и друзей.
  • За полтора часа стрима университет заплатил телеведущему 1,5 млн рублей.

Журналисты посетили монастырь опального отца Сергия

  • Сторонники скандально известного схиигумена Сергия (Романова) организовали экскурсию по монастырю «Спорительница хлебов» для журналистов.
  • Около 30 представителей СМИ прогулялись по территории и пообщались с приверженцами схиигумена.
  • Ранее церковный суд лишил отца Сергия сана священника.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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