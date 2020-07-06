Представители СМИ посетили опальный монастырь
В области откроют детсады, в лагере произошла вспышка коронавируса, журналисты посетили монастырь, Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
В Свердловской области откроются детские сады
- Начиная с 6 июля, все детские сады в области будут работать в штатном режиме. Правда, группы будут заполнены всего наполовину.
- Для начала работы во всех учреждениях на входе установят антисептики для обработки рук. У работников, родителей и детей ежедневно будут измерять температуру.
В детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса
- В оздоровительном лагере «Зарница» под Березовским, у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.
- Все дети, с которыми контактировал заболевший, уехали из лагеря и проходят обследование.
Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ
- В субботу в УрФУ прошел онлайн-выпускной, который вел Иван Ургант. Трансляцию посмотрели более шести тысяч студентов, их родителей и друзей.
- За полтора часа стрима университет заплатил телеведущему 1,5 млн рублей.
Журналисты посетили монастырь опального отца Сергия
- Сторонники скандально известного схиигумена Сергия (Романова) организовали экскурсию по монастырю «Спорительница хлебов» для журналистов.
- Около 30 представителей СМИ прогулялись по территории и пообщались с приверженцами схиигумена.
- Ранее церковный суд лишил отца Сергия сана священника.
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