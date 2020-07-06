Представители СМИ посетили опальный монастырь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В области откроют детсады, в лагере произошла вспышка коронавируса, журналисты посетили монастырь, Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

В Свердловской области откроются детские сады

Начиная с 6 июля, все детские сады в области будут работать в штатном режиме. Правда, группы будут заполнены всего наполовину.

Для начала работы во всех учреждениях на входе установят антисептики для обработки рук. У работников, родителей и детей ежедневно будут измерять температуру.

В детском оздоровительном лагере произошла вспышка коронавируса

В оздоровительном лагере «Зарница» под Березовским, у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

Все дети, с которыми контактировал заболевший, уехали из лагеря и проходят обследование.

Иван Ургант провел онлайн-выпускной в УрФУ

В субботу в УрФУ прошел онлайн-выпускной, который вел Иван Ургант. Трансляцию посмотрели более шести тысяч студентов, их родителей и друзей.

За полтора часа стрима университет заплатил телеведущему 1,5 млн рублей.

Журналисты посетили монастырь опального отца Сергия

Сторонники скандально известного схиигумена Сергия (Романова) организовали экскурсию по монастырю «Спорительница хлебов» для журналистов.

Около 30 представителей СМИ прогулялись по территории и пообщались с приверженцами схиигумена.

Ранее церковный суд лишил отца Сергия сана священника.