В области официально открыли купальный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возможен перенос выборов в ЗС, назначен управляющий нацпроектами, в Челябинске открыли купальный сезон, в управлении ЖКХ прошли обыски, сотрудницу Ростехнадзора задержали за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 июля в — обзоре URA.RU:

Выборы в Законодательное собрание могут перенести

Правозащитники предложили перенести выборы в ЗС области с 13 сентября 2020 года на март 2021 года.

Это предложение обосновывается тем, что в период карантина невозможно проводить сбор подписей и агитацию.

Назначен руководитель национальных проектов

Губернатор Алексей Текслер назначил начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлану Мишукову.

Ранее она занимала пост замначальника Главного контрольного управления региона.

В Челябинске открыли купальный сезон

В Челябинске официально разрешили купаться. Горожане смогут посетить лишь 12 пляжей, на которых разрешено купание в этом году. Всего в городе 39 пляжей.

Сотрудники министерства общественной безопасности уже 9 июля отправятся на Первое озеро, где проверят работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования населения.

В челябинском управлении ЖКХ области прошли обыски

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 8 июля прошли обыск и выемка документов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли документы за 2016—2017 годы.

Сотрудница Ростехнадзора задержана за взятку

Главный госинспектор управления Ростехназора по региону Наталья Ступак задержана за получение взятки.

Она призналась, что получила деньги от представителя коммерческой организации за незаконные действия при подготовке к отопительному сезону.