08 июля 2020
07 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 9 июля. Выборы могут перенести на 2021 год, в Челябинске открыли купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, отдых, жара, брызги, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, купальщики
В области официально открыли купальный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возможен перенос выборов в ЗС, назначен управляющий нацпроектами, в Челябинске открыли купальный сезон, в управлении ЖКХ прошли обыски, сотрудницу Ростехнадзора задержали за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 июля в — обзоре URA.RU:

Выборы в Законодательное собрание могут перенести

  • Правозащитники предложили перенести выборы в ЗС области с 13 сентября 2020 года на март 2021 года.
  • Это предложение обосновывается тем, что в период карантина невозможно проводить сбор подписей и агитацию.

Назначен руководитель национальных проектов

  • Губернатор Алексей Текслер назначил начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлану Мишукову.
  • Ранее она занимала пост замначальника Главного контрольного управления региона.

В Челябинске открыли купальный сезон

  • В Челябинске официально разрешили купаться. Горожане смогут посетить лишь 12 пляжей, на которых разрешено купание в этом году. Всего в городе 39 пляжей.
  • Сотрудники министерства общественной безопасности уже 9 июля отправятся на Первое озеро, где проверят работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования населения.

В челябинском управлении ЖКХ области прошли обыски

  • В управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 8 июля прошли обыск и выемка документов.
  • Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли документы за 2016—2017 годы.

Сотрудница Ростехнадзора задержана за взятку

  • Главный госинспектор управления Ростехназора по региону Наталья Ступак задержана за получение взятки.
  • Она призналась, что получила деньги от представителя коммерческой организации за незаконные действия при подготовке к отопительному сезону.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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