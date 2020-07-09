В области официально открыли купальный сезон
Возможен перенос выборов в ЗС, назначен управляющий нацпроектами, в Челябинске открыли купальный сезон, в управлении ЖКХ прошли обыски, сотрудницу Ростехнадзора задержали за взятку. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 июля в — обзоре URA.RU:
Выборы в Законодательное собрание могут перенести
- Правозащитники предложили перенести выборы в ЗС области с 13 сентября 2020 года на март 2021 года.
- Это предложение обосновывается тем, что в период карантина невозможно проводить сбор подписей и агитацию.
Назначен руководитель национальных проектов
- Губернатор Алексей Текслер назначил начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлану Мишукову.
- Ранее она занимала пост замначальника Главного контрольного управления региона.
В Челябинске открыли купальный сезон
- В Челябинске официально разрешили купаться. Горожане смогут посетить лишь 12 пляжей, на которых разрешено купание в этом году. Всего в городе 39 пляжей.
- Сотрудники министерства общественной безопасности уже 9 июля отправятся на Первое озеро, где проверят работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования населения.
В челябинском управлении ЖКХ области прошли обыски
- В управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 8 июля прошли обыск и выемка документов.
- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли документы за 2016—2017 годы.
Сотрудница Ростехнадзора задержана за взятку
- Главный госинспектор управления Ростехназора по региону Наталья Ступак задержана за получение взятки.
- Она призналась, что получила деньги от представителя коммерческой организации за незаконные действия при подготовке к отопительному сезону.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «