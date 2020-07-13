Полпред Трутнев о митингах в защиту Фургала. «Мы с той же стороны баррикад»

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Юрий Трутнев считает, что люди сами могут решать кого поддерживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Российские власти на одной стороне с жителями Хабаровского края, которые выходят на митинги в защиту задержанного за организацию убийств губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил заместитель председателя правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Вы знаете, нас как-то пытаются поставить по другую сторону баррикад. Но все-таки, мне кажется, что мы с той же стороны баррикад, что и все жители Хабаровского края и РФ — цитирует Трутнева «Интерфакс». Он отметил, что у людей есть право выражать свое мнение и это их воля поддерживать партию ЛДПР или любую другую.

Ранее сообщалось, что Трутнев прибыл в Хабаровск с целью убедиться в стабильном функционировании местных властей в отсутствие губернатора, пишет «Национальная служба новостей». Он раскритиковал их работу и обвинил в организации митингов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что они не имеют отношения к массовым акциям протеста против ареста однопартийца Сергея Фургала. При этом он отметил, что партия проведет свои митинги в защиту Фургала, если удастся получить официальное разрешение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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