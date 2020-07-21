В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам

Введение ограничений позволит пресечь лоббирование российских интересов в парламенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам. Об этом свидетельствует доклад, подготовленный комитетом по деятельности разведки и безопасности парламента Королевства.

Авторы инициативы считают, что введение ограничений позволит пресечь лоббирование российских интересов в парламенте. Отмечается, что для этого необходимо обязать членов палаты лордов отчитываться о получаемых от частных лиц переводах в размере более 100 фунтов. «Одной из ключевых мер должен быть пересмотр инвестиционной визовой программы — необходимо установить более надежный подход к выдаче таких виз», — цитирует депутатов РБК.

В настоящий момент так называемые «золотые визы» в Великобритании выдаются инвесторам, которые вложили в экономику страны не менее 2 млн фунтов.

Раздел документа о российской диаспоре в Великобритании называется «Приветствуя олигархов с распростертыми объятьями». Авторы инициативы считают, что представители элиты РФ имеют связи с Королевством благодаря »«эксплуатации британской визовой схемы для инвесторов, введенной в 1994 году». При этом в докладе говорится, что Британия приветствовала российские деньги, не задавая вопросов о их происхождении. Отмечается, что благодаря этому российские олигархи начали выстраивать сеть влияния, используя PR-компании, общественные и образовательные организации для отмывания заработанных за пределами королевства денег.

Ранее Британия ввела персональные санкции для части россиян. Как отметил глава МИД страны Доминик Рааб, санкции наложены за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского». По данным газеты Financial Times, россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в Великобританию, а их счета в банках страны будут заморожены. В список попали «исполнители пыток, убийц и насильников», а санкции в отношении них «вступят в силу немедленно».