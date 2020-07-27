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Самое актуальное в ХМАО на 27 июля. Губернатор посетила Сургут и открыла Аллею славы, полиция задержала участников пикетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой города Вадимом Шуваловым. Сургут, шувалов вадим, карта сургута, комарова наталья
Глава ХМАО Наталья Комарова посетила Сургут и пообщалась с местными властями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ХМАО посетила Сургут и открыла аллею — полиция задержала активистов — лесные пожары распространились почти на 10 тысяч гектаров. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона открыла Аллею памяти и славы в Сургуте

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 июля посетила Сургут, пообщалась с местными властями и осмотрела благоустройство города.
  • Во время визита она приняла участие в открытии городской Аллеи памяти и славы. Там уже завершены строительные работы, осталось только установить главный монумент, который будет изготовлен по проекту победителя городского конкурса.

В Сургуте задержали протестующих

  • 25 июля несколько жителей Сургута организовали около 15 одиночных пикетов в поддержку протестующих жителей Хабаровского края. Пикеты прошли в разных местах Сургута без вмешательства полиции, однако двух пенсионеров задержали в момент, когда они убирали плакаты. Их доставили в первое отделение полиции.

В Югре зафиксировано 32 лесных пожара

  • На 26 июля, по оперативной информации правительства ХМАО, в округе зафиксировано 32 природных пожара. Общая площадь горения леса составляет 9 185,4 гектаров. Лес горит на территории девяти районов округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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