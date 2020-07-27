Глава ХМАО Наталья Комарова посетила Сургут и пообщалась с местными властями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ХМАО посетила Сургут и открыла аллею — полиция задержала активистов — лесные пожары распространились почти на 10 тысяч гектаров. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона открыла Аллею памяти и славы в Сургуте

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 июля посетила Сургут, пообщалась с местными властями и осмотрела благоустройство города.

Во время визита она приняла участие в открытии городской Аллеи памяти и славы. Там уже завершены строительные работы, осталось только установить главный монумент, который будет изготовлен по проекту победителя городского конкурса.

В Сургуте задержали протестующих

25 июля несколько жителей Сургута организовали около 15 одиночных пикетов в поддержку протестующих жителей Хабаровского края. Пикеты прошли в разных местах Сургута без вмешательства полиции, однако двух пенсионеров задержали в момент, когда они убирали плакаты. Их доставили в первое отделение полиции.

В Югре зафиксировано 32 лесных пожара