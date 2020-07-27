Привозная вода для некоторых салехардцев вырастет в цене более чем в 15 раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минвостокразвития одобрило проекты на 187 млрд рублей — в Салехарде вырастет цена на воду — активисты провели акцию по раздельному сбору отходов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Минвостокразвития одобрило проекты на 187 млрд рублей

Ведомство получило заявки на поддержку 13 проектов, объем инвестиций которых составляет около 212,5 млрд рублей. Однако претендовать на субсидию смогут лишь семь бизнес-идей, которые соответствуют критериям отбора. Проекты позволят привлечь около 187 млрд частных инвестиций и создать 5 000 рабочих мест.

В Салехарде вырастет цена привозной воды

Для владельцев неоформленных жилых домов ямальской столицы с января 2021 года повысят цену на привозную воду. По словам и. о. генерального директора АО «Салехардэнерго» Александра Дубровских, цена составит 1012,08 рубля за кубометр, так как она включает в себя затраты по доставке воды автотранспортом. Если же граждане до 1 августа предоставят документы на свои дома, то цена останется прежней — 60 рублей за куб.

В ЯНАО организовали акцию по раздельному сбору отходов