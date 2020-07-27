Совместное решение приняли главы шести духовных управлений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все массовые праздничные молитвы в мечетях Свердловской области на Курбан-байрам будут отменены, такое решение было принято представителями шести духовных управлений региона на рабочей встрече с руководителями национально-культурных объединений региона в резиденции губернатора.

«Мы приняли решение не проводить торжественных мероприятий в связи со сложившейся [эпидемиологической] обстановкой. Праздничного намаза не будет», — сообщил URA.RU вице-губернатор Сергей Бидонько, который курирует вопросы взаимоотношений с руководителями национально-культурных объединений региона.

Несмотря на отказ от торжественных мероприятий, мечети проведут обычную молитву в пятницу, 31 июля.

Уральские мусульмане проводят дома уже второй праздник подряд: в мае они согласились отказаться от торжеств на Ураза-байрам.