26 июля 2020

Судьбу Курбан-байрам решили на закрытом совещании. Как будут праздновать свердловские мусульмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Cовещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона. Екатеринбург, бидонько сергей
Совместное решение приняли главы шести духовных управлений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все массовые праздничные молитвы в мечетях Свердловской области на Курбан-байрам будут отменены, такое решение было принято представителями шести духовных управлений региона на рабочей встрече с руководителями национально-культурных объединений региона в резиденции губернатора.

«Мы приняли решение не проводить торжественных мероприятий в связи со сложившейся [эпидемиологической] обстановкой. Праздничного намаза не будет», — сообщил URA.RU вице-губернатор Сергей Бидонько, который курирует вопросы взаимоотношений с руководителями национально-культурных объединений региона.

Несмотря на отказ от торжественных мероприятий, мечети проведут обычную молитву в пятницу, 31 июля.

Уральские мусульмане проводят дома уже второй праздник подряд: в мае они согласились отказаться от торжеств на Ураза-байрам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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