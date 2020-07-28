Психоз, вызванный пандемией коронавируса, может сопровождаться галлюцинациями и бредовыми идеями. Об этом рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев.
Эксперт отмечает, что галлюцинации при психозе могут быть зрительными, слуховыми и тактильными. «Люди сталкиваются [с психотравмирующими факторами] на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло. Карантин стал провоцирующим фактором для людей с тревожным психотипом, а также для тех, кто генетически расположен к этому заболеванию», — цитирует
Отмечается, что за последние годы число больных психозами выросло. По словам эксперта, в некоторых случаях эта болезнь неизлечима. Однако в большинстве случаев, больного удается вылечить. «Хотя в среднем лечение длится несколько месяцев. Иногда врачам удается вылечить человека за четыре недели», — рассказал Казанцев.
Ранее психиатр министерства здравоохранения Московской области Евгений Старинский рассказал, что нельзя резко выходить из самоизоляции. По его словам, лучше не перегружать себя домашними делами, соблюдать режим и не контактировать с психически нестабильными людьми. Медик отметил, что после работы стоит медленно прогуляться. Дома же необходимо отвлечься от работы и заняться любимым делом.