27 июля 2020

Как распознать психоз. Советы врачей во время пандемии

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На фоне пандемии в России число пациентов с психозом выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Психоз, вызванный пандемией коронавируса, может сопровождаться галлюцинациями и бредовыми идеями. Об этом рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

Эксперт отмечает, что галлюцинации при психозе могут быть зрительными, слуховыми и тактильными. «Люди сталкиваются [с психотравмирующими факторами] на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло. Карантин стал провоцирующим фактором для людей с тревожным психотипом, а также для тех, кто генетически расположен к этому заболеванию», — цитирует News.ru психиатра. По его словам, спровоцировать психоз может и сдача ЕГЭ.

Отмечается, что за последние годы число больных психозами выросло. По словам эксперта, в некоторых случаях эта болезнь неизлечима. Однако в большинстве случаев, больного удается вылечить. «Хотя в среднем лечение длится несколько месяцев. Иногда врачам удается вылечить человека за четыре недели», — рассказал Казанцев.

Ранее психиатр министерства здравоохранения Московской области Евгений Старинский рассказал, что нельзя резко выходить из самоизоляции. По его словам, лучше не перегружать себя домашними делами, соблюдать режим и не контактировать с психически нестабильными людьми. Медик отметил, что после работы стоит медленно прогуляться. Дома же необходимо отвлечься от работы и заняться любимым делом.

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Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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