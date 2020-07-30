30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 31 июля. У кандидатов в губернаторы проверят подписные листы, мастера салонов красоты уходят «в тень»

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательная комиссия Пермского края. Проверка подписей, собранных кандидатами. Пермь
Избирательная комиссия Пермского края 31 июля проверит документы кандидатов на пост губернатора края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Краевой избирком назначил дату заседания — жители Перми пожаловались губернатору — вице-мэр уволилась по собственному желанию — сотрудники салонов красоты уходят в самозанятые. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Крайзбирком проверит подписи кандидатов на кресло губернатора

  • Краевая избирательная комиссия Пермского края 31 июля проверит документы кандидатов в губернаторы. От результатов этой проверки зависит допуск претендентов до участия в выборах и вероятность второго тура голосования. На ней будут проверяться подписи муниципальных депутатов, сданные в поддержку кандидатов.

В Перми уволилась вице-мэр и назначен и. о. главы района

Пермяки обратились к губернатору из-за отсутствия компенсаций

  • Жители Перми, лишившиеся гаражей ради проекта экс-губернатора края Максима Решетникова, обратились к врио главы региона Дмитрию Махонину. Они отмечают, что часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.

Пермские мастера салонов красоты массово уходят «в тень»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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