Избирательная комиссия Пермского края 31 июля проверит документы кандидатов на пост губернатора края
Краевой избирком назначил дату заседания — жители Перми пожаловались губернатору — вице-мэр уволилась по собственному желанию — сотрудники салонов красоты уходят в самозанятые. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Крайзбирком проверит подписи кандидатов на кресло губернатора
- Краевая избирательная комиссия Пермского края 31 июля проверит документы кандидатов в губернаторы. От результатов этой проверки зависит допуск претендентов до участия в выборах и вероятность второго тура голосования. На ней будут проверяться подписи муниципальных депутатов, сданные в поддержку кандидатов.
В Перми уволилась вице-мэр и назначен и. о. главы района
- Вице-мэр Перми Ольга Немирова увольняется по собственному желанию. Кроме того, назначен исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Перми. Им стал Владимир Цветов.
Пермяки обратились к губернатору из-за отсутствия компенсаций
- Жители Перми, лишившиеся гаражей ради проекта экс-губернатора края Максима Решетникова, обратились к врио главы региона Дмитрию Махонину. Они отмечают, что часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.
Пермские мастера салонов красоты массово уходят «в тень»
- В Перми в теневой бизнес из-за пандемии коронавируса уходят специалисты из салонов красоты. Об этом на встрече с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Еленой Дыбовой рассказала основатель и директор одного из салонов Юлия Нуриева. По ее словам, из-за карантина персонал, работавший в индустрии, ушел в самозанятые и осуществляет свою деятельность на дому, нарушая карантинные меры.
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