Автозак протаранил толпу протестующих. Инцидент произошел во время акции протеста в Минске на проспекте Победителей.
«Водитель автозака, вероятно, хотел напугать людей и двигался с большой скоростью. Один из протестующих прыгнул на бампер автозак. Он начал раскачиваться справа налево. Мужчина упал под колеса, его чуть не раздавили», — передает корреспондент Еврорадио.
По данным белорусского портала TUT.BY, когда человек упал, к нему сразу же подбежали люди.Силовики стали их забрасывать светошумовыми гранатами. Шестеро человек человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Толпа выкрикивает «Убийцы!». По данным «МБХ медиа», сейчас пострадавшего мужчину пытаются реанимировать медики.
В Минске сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а в ответ оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков, пишет РИА «Новости». Всего в центре Минска у памятника городу-герою собрались около пяти тысяч человек, там же находятся более 10 машин ОМОНа, силовики задерживают участников митинга. Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. Оппозиция не согласна с официальными результатами выборов, согласно которым, более 80% голосов набрал Александр Лукашенко.
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