Пермяки заражаются коронавирусом быстрее, чем выздоравливают

Пермяки обязаны соблюдать в общественных местах социальную дистанцию — находиться на расстоянии полутора метров друг от друга Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекций. За тот же период после COVID-19 оправились только 42 человека, еще четыре человека скончались.

«Пермский край — 72 [новых случая заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных в регионе достигло 6777 случаев. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 0,98 (12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96).

За сутки в регионе после COVID-19 оправились 42 человека, а общее число выздоровлений достигло 4810 случаев. При этом число смертей увеличилось до 299. За минувшие сутки два человека скончались непосредственно от COVID-19, еще две смерти у пациентов с коронавирусом зафиксированы от сопутствующих заболеваний.

Пермский край находится на втором этапе снятия ограничений, но при этом не соответствует уже полтора месяца необходимым для этого требованиям, которые установил Роспотребнадзор. Для текущего уровня снятия ограничений необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был ниже 0,8. При этом в регионе 12 августа ввели ряд новых послаблений. В частности, разрешена работа ресторанов и кафе, а также открылись плавательные бассейны и бани при них.