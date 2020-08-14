Владимир Путин за 2019 год заработал более 9 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦИК Белоруссии объявил о результатах голосования — опубликована декларация Владимира Путина — в Чехии задержали российского дипломата — до конца года в школах отменили массовые мероприятия — Сбербанк отменил платные оповещения, а потом опроверг информацию. Все самые интересные и важные новости России и мира на 14 августа — в обзоре URA.RU:

ЦИК Белоруссии опубликовал результат выборов, Тихановская призвала начать мирные акции протеста

Владимир Путин планирует собрать совбез ООН, стало известно о его доходах

Российский президент Владимир Путин хочет собрать онлайн-саммит стран-членов совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иране.

Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тысяч 595 рублей. Его декларация опубликована на сайте Кремля. Также в собственности у президента две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».

В Чехии задержан российский дипломат

В Чехии российского дипломата из военного отдела посольства России в Чехии задержали по подозрению к причастию к контрабанде оружия. По версии чешской стороны он покупал пули для снайперской винтовки и другие боеприпасы.

Школьные массовые мероприятия в России отменены до конца года

Массовые мероприятия в школах РФ не будут проводиться до начала следующего года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Минздрав опубликует данные об испытаниях вакцины от COVID-19

Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут названы в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сбербанк отменил бесплатное оповещение

Сбербанк ввел платную подписку на SMS и push-уведомления об операциях с картой.

В Госдуме осудили этот поступок регулятора. Там считают, что отмена бесплатного информирования ударит по малоимущим слоям населения.

Позже пресс-служба Сбербанка опровергла эту информацию. Там заявили, что для пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» push-уведомления заменили на SMS.

Минобороны РФ хочет засекретить данные

В Министерстве обороны России предложили сделать тайной информацию об обороне страны. В ведомстве считают, что данные об новейших разработках оружия попадают в открытый доступ, а журналисты публикую эти данные для массового просмотра.

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