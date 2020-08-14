ЦИК Белоруссии объявил о результатах голосования — опубликована декларация Владимира Путина — в Чехии задержали российского дипломата — до конца года в школах отменили массовые мероприятия — Сбербанк отменил платные оповещения, а потом опроверг информацию. Все самые интересные и важные новости России и мира на 14 августа — в обзоре URA.RU:
ЦИК Белоруссии опубликовал результат выборов, Тихановская призвала начать мирные акции протеста
- На президентских выборах в Белоруссии действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов
- Кандидат, занявшая второе место на выборах с результатом в 10%, Светлана Тихановская призвала мэров городов выступить организаторами мирных акций протеста в ответ на результаты голосования.
- Тихановская также объявила о создании координационного совета для обеспечения смены власти.
- Власти Германии осудили действия силовиков в Белоруссии. Канцлер страны Ангела Меркель потребовала немедленного освобождения задержанных демонстрантов.
- Тем временем рабочие предприятий, в частности Минского тракторного завода, потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и объявили забастовку.
- Лукашенко высказался, о том, что забастовщики своими действиями создают проблемы в работе предприятий в будущем.
Владимир Путин планирует собрать совбез ООН, стало известно о его доходах
- Российский президент Владимир Путин хочет собрать онлайн-саммит стран-членов совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иране.
- Путин за 2019 год заработал 9 млн 726 тысяч 595 рублей. Его декларация опубликована на сайте Кремля. Также в собственности у президента две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».
В Чехии задержан российский дипломат
- В Чехии российского дипломата из военного отдела посольства России в Чехии задержали по подозрению к причастию к контрабанде оружия. По версии чешской стороны он покупал пули для снайперской винтовки и другие боеприпасы.
Школьные массовые мероприятия в России отменены до конца года
- Массовые мероприятия в школах РФ не будут проводиться до начала следующего года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Минздрав опубликует данные об испытаниях вакцины от COVID-19
- Данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса будут названы в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Сбербанк отменил бесплатное оповещение
- Сбербанк ввел платную подписку на SMS и push-уведомления об операциях с картой.
- В Госдуме осудили этот поступок регулятора. Там считают, что отмена бесплатного информирования ударит по малоимущим слоям населения.
- Позже пресс-служба Сбербанка опровергла эту информацию. Там заявили, что для пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» push-уведомления заменили на SMS.
Минобороны РФ хочет засекретить данные
- В Министерстве обороны России предложили сделать тайной информацию об обороне страны. В ведомстве считают, что данные об новейших разработках оружия попадают в открытый доступ, а журналисты публикую эти данные для массового просмотра.
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