Самое важное в России и в мире на 14 августа. Власти РФ раскрыли доходы, в Минске усиливаются протесты, Сбербанк не будет взимать плату за оповещения

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин за 2019 год заработал более 9 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦИК Белоруссии объявил о результатах голосования — опубликована декларация Владимира Путина — в Чехии задержали российского дипломата — до конца года в школах отменили массовые мероприятия — Сбербанк отменил платные оповещения, а потом опроверг информацию. Все самые интересные и важные новости России и мира на 14 августа — в обзоре URA.RU:

ЦИК Белоруссии опубликовал результат выборов, Тихановская призвала начать мирные акции протеста

Владимир Путин планирует собрать совбез ООН, стало известно о его доходах

В Чехии задержан российский дипломат

Школьные массовые мероприятия в России отменены до конца года

Минздрав опубликует данные об испытаниях вакцины от COVID-19

Сбербанк отменил бесплатное оповещение

Минобороны РФ хочет засекретить данные

  • В Министерстве обороны России предложили сделать тайной информацию об обороне страны. В ведомстве считают, что данные об новейших разработках оружия попадают в открытый доступ, а журналисты публикую эти данные для массового просмотра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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