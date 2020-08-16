Детские сады в ХМАО продолжат работать в режиме дежурных групп
В детских садах будут работать только дежурные группы — досрочное голосование начнется 23 августа — в Пыть-Яхе запретили работу котельной — Роспотребнадзор выписал штрафы школам. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
Детские сады в ХМАО пока не откроются
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила запрет на работу детских садов в регионе. Работать будут только дежурные группы, в которые детей смогут отдать только работающие родители. Для этого им необходимо предоставить справку о занятости.
В Югре с 23 августа начнется досрочное голосование
- Во время единого дня голосования в Югре выберут губернатора региона, шесть глав муниципалитетов и 88 депутатов. Жители Белоярского и Сургутского районов могут проголосовать досрочно с 23 августа. В Югре 13 сентября жители выберут глав Советского района, Лямина, Малого Атлыма, Мулымья, Сорума.
Жители Пыть-Яха останутся без отопления
- Ростехнадзор округа обнаружил серьезные нарушения в работе МУП «УГХ» в Пыть-Яхе, из-за которых суд запретил эксплуатацию паровых котлов на 85 дней. Ведомство завело административное дело и составило протокол о временном запрете на работу предприятия.
Роспотребнадзор выписал штрафы школам
- Управление Роспотребнадзора по ХМАО проверило 72 школы округа, по итогам которых было возбуждено 145 административных дел. Общая сумма штрафов за нарушения в образовательных учреждениях составила 1 790 600 рублей. Нарушения коснулись пищеблоков, систем водоснабжения, а также отсутствия новой учебной мебели, работы медицинских пунктов и спортивных залов.
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