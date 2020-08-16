Врач рассказал о неожиданных психологических последствиях COVID

Из-за пандемии коронавируса люди стали чаще обращаться к пластическим хирургам. Об этом заявила пластический хирург из Атланты Дайана Александер.
«Я никогда не проводила столько операций по подтяжке лица и не принимала столько клиентов, как за это лето», — цитирует Александер «Комсомольская правда» со ссылкой на The New York Times. По ее словам, люди все чаще оказываются недовольны своей внешностью.
Люди стали больше обращать внимание на свой внешний вид из-за ограничительных мер, введенных во время пандемии, отмечают специалисты. Дело в том, что в жизнь многих пришли звонки по видеосвязи, во время которых люди стали смотреть на себя со стороны.
Подобная тенденция неожиданна, так как пластические услуги в США достаточно дорогие, отмечает американское издание. Услуги стоят в среднем от 3,3 до 25 тысяч долларов. Кроме того, такие операции не покрываются медицинской страховкой.
Ранее пластический хирург Владимир Платохин назвал главные эстетические проблемы худых женщин. По его словам, главной проблемой является отсутствие объема в ягодицах, а также отсутствие груди и слишком худое лицо, передает телеканал 360.
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