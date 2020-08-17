Россияне теряют интерес к зарубежным курортам

Граждане РФ опасаются улетать за границу, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении домой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Закрытые границы во многих странах стали причиной падения интереса россиян к зарубежным курортам. Улучшения ситуации на рынке турбизнеса стоит ждать не раньше весны 2021 года, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

«Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении можно будет говорить не раньше весны 2021 года», — прогнозируют туроператоры.

Отечественный турбизнес потерял от пандемии коронавируса около 1,5 миллиардов рублей. Но с учетом всех ограничений туроператоры довольны летним сезоном в России. Причем граждане ездят не только на курорты, но и, например, в Хакассию, Дальний Восток и Тюмень. Сейчас Россия постепенно возобновляет международное авиасообщение: с 1 августа разрешены рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, Великобританию и Танзанию, с 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан, а с 15 августа — в Швейцарию. Но спрос на полеты за рубеж остается ниже ожиданий. Туроператоры ожидают, что еще минимум полгода россияне по-прежнему отдавать предпочтение поездкам внутри страны.

«Среди причин — опасения улетать далеко, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении домой. По той же причине туроператоры вряд ли будут готовы ставить чартеры на дальние расстояния, а регулярные перелеты не всем по карману. Да и многие россияне уже отгуляли отпуска», — объяснили в Российском союзе туриндустрии.

По заявлениям туроператорам, в июне и июле только курорты Краснодарского края посетило более 1,7 миллионов человек, передает Life . Постепенно открываются границы с другими странами. Например, до конца 2020 года Россия может возобновить полеты в Китай, Вьетнам и на Кубу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.