Российский БПЛА прилетел по стратегически важному для Украины заводу «Импульс» на территории города Шостка (Сумская область). После этого на предприятии началась повторная детонация, сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, опубликовав фото взрывов.
«В городе Шостка Сумской области есть прилёт БПЛА по ГП „Шосткинский завод ‚Импульс‘. После цветения нашей ‚Герани‘ на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов“, — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, взрывы были настолько мощными, что их можно было наблюдать из города Глухов, который находится в 33 километрах от предприятия.
«Импульс» — единственный завод на подконтрольной Киеву территории, который выпускает средства взрывания, в частности: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры, патроны, боеприпасы для автоматических и подствольных гранатомётов, электровоспламенители и др. Объект имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, однако Рогов подчеркнул, что говорить об уничтожении предприятия рано.
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