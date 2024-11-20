«Политика двух стульев»: в МИДе объяснили, зачем Макрон пожал руку Лаврову

Захарова: желание Макрона пожать руку Лаврову — «политика двух стульев»
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Мария Захарова назвала желание Эммануэля Макрона пожать руку Сергею Лаврову проявлением «политики двух стульев»
Мария Захарова назвала желание Эммануэля Макрона пожать руку Сергею Лаврову проявлением «политики двух стульев» Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала поведение президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Бразилии, обвинив его в ведении политики «двух стульев». По словам Захаровой, Макрон стремился пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, несмотря на резкую критику в адрес России, которую французский лидер выражал ранее.

«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, официальный представитель МИД поделилась личным наблюдением. Она подчеркнула, что видела «стремительный нырок» Макрона для рукопожатия с Лавровым. Захарова упомянула, что на следующий день после этого к ней подошел человек французского происхождения и выразил недоумение по поводу действий своего президента.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в ходе саммита G20 в Рио-де-Жанейро. При этом до рукопожатия Макрон одобрительно высказался о разрешении США, данном Украине, бить по России дальнобойными ракетами.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала поведение президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Бразилии, обвинив его в ведении политики «двух стульев». По словам Захаровой, Макрон стремился пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, несмотря на резкую критику в адрес России, которую французский лидер выражал ранее. «Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik. Кроме того, официальный представитель МИД поделилась личным наблюдением. Она подчеркнула, что видела «стремительный нырок» Макрона для рукопожатия с Лавровым. Захарова упомянула, что на следующий день после этого к ней подошел человек французского происхождения и выразил недоумение по поводу действий своего президента. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в ходе саммита G20 в Рио-де-Жанейро. При этом до рукопожатия Макрон одобрительно высказался о разрешении США, данном Украине, бить по России дальнобойными ракетами.
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