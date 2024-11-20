В российском регионе мигрантам запретят работу в грузоперевозках

В Амурской области в 2025 году введут расширенный запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер экономики. По информации, опубликованной на портале правовых актов, губернатор региона Василий Орлов подписал соответствующее постановление, предусматривающее увеличение количества отраслей, закрытых для иностранных работников. Среди запретных для мигрантов сфер — грузоперевозки и курьерские услуги.
«Проект нормативного акта разработало управление занятости населения Приамурья... Мигранты не смогут работать в сферах грузоперевозок, курьерских услуг, а также вести техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», — пишет «Порт Амур».
Согласно документу число сфер, где иностранцам будет запрещено работать, увеличено с 27 до 30. Так, мигранты не смогут заниматься грузоперевозками, работать курьерами и обслуживать или ремонтировать автомобили. После вступления постановления в силу, работодатели получат три месяца на то, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми нормами.
Ранее в России объявили о проведении эксперимента по новому методу контроля над мигрантами. С 1 декабря иностранцы, въезжающие в РФ, будут обязаны предоставлять свою биометрию. Ее будут сдавать через ряд пунктов пропуска при въезде в страну.
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