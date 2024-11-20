ФСБ задержала гражданина Германии, причастного к подрыву в России и приехавшего для новой диверсии

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в организации подрыва на газораспределительной станции в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 года рождения, проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, дом 42, причастного к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отметили в ЦОС ФСБ, сообщение передает ТАСС. По их данным, Гайдук был задержан при попытке повторного въезда в Калининградскую область из Польши для совершения новой диверсии на объектах энергетики — в его автомобиле было обнаружено поллитра жидкого взрывчатого вещества.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело против Гайдука по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ. Следствию также известно, что задание гражданином Германии получена от гражданина Украины Александра Жорова. В ходе расследования устанавливаются и другие лица, причастные к диверсиям и оказывавшие поддержку Гайдуку.
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