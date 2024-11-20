ФСБ задержала гражданина Германии, причастного к подрыву в России и приехавшего для новой диверсии

ФСБ: задержан готовивший теракт в Калининграде гражданин Германии Гайдук
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержали приехавшего в Калининград для совершения теракта гражданина Германии Гайдука
ФСБ задержали приехавшего в Калининград для совершения теракта гражданина Германии Гайдука Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в организации подрыва на газораспределительной станции в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 года рождения, проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, дом 42, причастного к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отметили в ЦОС ФСБ, сообщение передает ТАСС. По их данным, Гайдук был задержан при попытке повторного въезда в Калининградскую область из Польши для совершения новой диверсии на объектах энергетики — в его автомобиле было обнаружено поллитра жидкого взрывчатого вещества.

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело против Гайдука по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ. Следствию также известно, что задание гражданином Германии получена от гражданина Украины Александра Жорова. В ходе расследования устанавливаются и другие лица, причастные к диверсиям и оказывавшие поддержку Гайдуку. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в организации подрыва на газораспределительной станции в Калининграде в марте текущего года. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 года рождения, проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, дом 42, причастного к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отметили в ЦОС ФСБ, сообщение передает ТАСС. По их данным, Гайдук был задержан при попытке повторного въезда в Калининградскую область из Польши для совершения новой диверсии на объектах энергетики — в его автомобиле было обнаружено поллитра жидкого взрывчатого вещества. Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело против Гайдука по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ. Следствию также известно, что задание гражданином Германии получена от гражданина Украины Александра Жорова. В ходе расследования устанавливаются и другие лица, причастные к диверсиям и оказывавшие поддержку Гайдуку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...