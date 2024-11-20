Путин подарил КНДР 70 животных, включая льва и двух медведей

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Глава РФ Владимир Путин подарил КНДР льва, двух медведей, двух яков, пять какаду и других животных
Глава РФ Владимир Путин подарил КНДР льва, двух медведей, двух яков, пять какаду и других животных Фото:

Президент РФ Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал подарок Центральному зоопарку Пхеньяна, сообщила пресс-служба Минприроды России.

«Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку. Мы передали более 70 особей», — сказал Александр Козлов на видео пресс-службы, его расшифровка опубликована на сайте министерства. По его словам, животные исторически занимают важное место в отношениях между государствами, их дарили в знак поддержки, доброты и заботы.

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Президент РФ Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал подарок Центральному зоопарку Пхеньяна, сообщила пресс-служба Минприроды России. «Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку. Мы передали более 70 особей», — сказал Александр Козлов на видео пресс-службы, его расшифровка опубликована на сайте министерства. По его словам, животные исторически занимают важное место в отношениях между государствами, их дарили в знак поддержки, доброты и заботы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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