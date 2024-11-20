Путин подарил КНДР 70 животных, включая льва и двух медведей

Президент РФ Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал подарок Центральному зоопарку Пхеньяна, сообщила пресс-служба Минприроды России.
«Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку. Мы передали более 70 особей», — сказал Александр Козлов на видео пресс-службы, его расшифровка опубликована на сайте министерства. По его словам, животные исторически занимают важное место в отношениях между государствами, их дарили в знак поддержки, доброты и заботы.
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