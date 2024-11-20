Цены на говядину в России взлетели до рекордных значений

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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
Говядина подорожала на 22% с начала года Фото:

В России рекордно подорожала говядина. Цена за килограмм такого мяса поднялась сразу на 22% с начала года — до 700 рублей. Цены продолжат расти, считают в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ).

«С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 руб. за 1 кг, или на 22%», — передают «Ведомости» со ссылкой на статистику НСМ. Специалисты НСМ прогнозируют, что это не предел: цены вырастут до 720 рублей на следующей неделе.

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В России рекордно подорожала говядина. Цена за килограмм такого мяса поднялась сразу на 22% с начала года — до 700 рублей. Цены продолжат расти, считают в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ). «С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 руб. за 1 кг, или на 22%», — передают «Ведомости» со ссылкой на статистику НСМ. Специалисты НСМ прогнозируют, что это не предел: цены вырастут до 720 рублей на следующей неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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