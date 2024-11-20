Цены на говядину в России взлетели до рекордных значений

Говядина подорожала на 22% с начала года
В России рекордно подорожала говядина. Цена за килограмм такого мяса поднялась сразу на 22% с начала года — до 700 рублей. Цены продолжат расти, считают в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ).
«С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 руб. за 1 кг, или на 22%», — передают «Ведомости» со ссылкой на статистику НСМ. Специалисты НСМ прогнозируют, что это не предел: цены вырастут до 720 рублей на следующей неделе.
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