Российский дрон уничтожил украинский БТР, наполненный боевиками ВСУ. Видео

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FPV-дрон, уничтоживший украинский БТР, оснащен оптоволоконным кабелем
FPV-дрон, уничтоживший украинский БТР, оснащен оптоволоконным кабелем Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский БТР Stryker во время погрузки в него бойцов ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале разведчиков 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД).

«Операторы БПЛА 106 ВДД освоили оптоволокно и успешно уничтожают врага на Курской земле», — сообщается в описании к видео. Дрон оснащен новым оптоволоконным кабелем, благодаря которому видео с БПЛА передается оператору в лучшем качестве. На кадрах видно, как дрон влетает в украинский БТР во время погрузки в него военных ВСУ.

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Российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский БТР Stryker во время погрузки в него бойцов ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале разведчиков 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД). «Операторы БПЛА 106 ВДД освоили оптоволокно и успешно уничтожают врага на Курской земле», — сообщается в описании к видео. Дрон оснащен новым оптоволоконным кабелем, благодаря которому видео с БПЛА передается оператору в лучшем качестве. На кадрах видно, как дрон влетает в украинский БТР во время погрузки в него военных ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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