Российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский БТР Stryker во время погрузки в него бойцов ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале разведчиков 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДД).
«Операторы БПЛА 106 ВДД освоили оптоволокно и успешно уничтожают врага на Курской земле», — сообщается в описании к видео. Дрон оснащен новым оптоволоконным кабелем, благодаря которому видео с БПЛА передается оператору в лучшем качестве. На кадрах видно, как дрон влетает в украинский БТР во время погрузки в него военных ВСУ.
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