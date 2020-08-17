Россия может открыть границы еще с двумя странами

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Россия может возобновить перелеты не только с Китаем и Вьетнамом, но и с Евросоюзом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Россия может начать авиасообщение с Китаем и Вьетнамом. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Россия ведет переговоры о возобновлении авиарейсов из России в Китай и Вьетнам», — цитирует издание «Экономика сегодня» Савелева. По его словам, Евросоюз также может открыть авиасообщение с Россией до конца 2020 года, передает издание. Савельев добавил, что Европа пересматривает «белый» список стран каждые две недели.

15 августа «Аэрофлот» сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Женеву (Швейцария), передает агентство Nation News. Ранее Россия возобновила перелеты с Турцией, Великобританией и Танзанией. Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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