США планируют передать Украине крупный пакет военной помощи

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Пентагон передаст вооружение для Украины на сумму более 275 миллионов долларов
Пентагон передаст вооружение для Украины на сумму более 275 миллионов долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи, объемом в 275 миллионов долларов. Об этом заявили представители США из администрации действующего президента Штатов Джо Байдена.

«Пентагон отправит Украине новое оружие на сумму не менее 275 миллионов долларов», — сообщили в американском издании AP со ссылкой на представителей США. В состав военного пакета включены различные виды вооружений и оборудования, в том числе средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и другое.

Помимо прямой поставки военного оборудования, пакет также включает запасные части для ранее переданной техники. Последний транш администрации Байдена для Украины происходит из-за желания Киева получить преимущество на фронте на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о быстром окончании СВО, отметили в американском издании.

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Пентагон готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи, объемом в 275 миллионов долларов. Об этом заявили представители США из администрации действующего президента Штатов Джо Байдена. «Пентагон отправит Украине новое оружие на сумму не менее 275 миллионов долларов», — сообщили в американском издании AP со ссылкой на представителей США. В состав военного пакета включены различные виды вооружений и оборудования, в том числе средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и другое. Помимо прямой поставки военного оборудования, пакет также включает запасные части для ранее переданной техники. Последний транш администрации Байдена для Украины происходит из-за желания Киева получить преимущество на фронте на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о быстром окончании СВО, отметили в американском издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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