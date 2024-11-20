США планируют передать Украине крупный пакет военной помощи

Пентагон готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи, объемом в 275 миллионов долларов. Об этом заявили представители США из администрации действующего президента Штатов Джо Байдена.
«Пентагон отправит Украине новое оружие на сумму не менее 275 миллионов долларов», — сообщили в американском издании AP со ссылкой на представителей США. В состав военного пакета включены различные виды вооружений и оборудования, в том числе средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и другое.
Помимо прямой поставки военного оборудования, пакет также включает запасные части для ранее переданной техники. Последний транш администрации Байдена для Украины происходит из-за желания Киева получить преимущество на фронте на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о быстром окончании СВО, отметили в американском издании.
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