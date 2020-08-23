В Сургуте уволят руководителя коммунальной службы из-за некачественной работы по уборке улиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутата гордумы Лянтора избили из-за критики местных властей — в Сургуте сменят главу коммунальной службы, город стал лидером по числу инфицированных COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

В Лянторе избили депутата

Депутат думы Лянтора Руслан Хункермурзаев сообщил, что на него было совершено нападение. По словам самого парламентария, причиной стала критика работы местной администрации.

Сургут стал лидером по заболеванию COVID

Лидером по приросту инфицированных на 23 августа стал Сургут. Там зафиксировано 18 случаев заражения. На втором месте Радужный — 12, на третьем Нефтеюганск — девять. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

Директор коммунального хозяйства Сургута может лишиться должности

В Сургуте могут уволить директора коммунального хозяйства Романа Богача. Его работой недовольны как местные жители, так и администрация муниципалитета. Его критикуют за некачественные работы по уборке улиц города.