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Самое актуальное в ХМАО на 24 августа. В Лянторе напали на депутата, в Сургуте может смениться руководитель коммунальщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, гастрабайтер, разнорабочий, рабочий
В Сургуте уволят руководителя коммунальной службы из-за некачественной работы по уборке улиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутата гордумы Лянтора избили из-за критики местных властей — в Сургуте сменят главу коммунальной службы, город стал лидером по числу инфицированных COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

В Лянторе избили депутата

  • Депутат думы Лянтора Руслан Хункермурзаев сообщил, что на него было совершено нападение. По словам самого парламентария, причиной стала критика работы местной администрации.

Сургут стал лидером по заболеванию COVID

  • Лидером по приросту инфицированных на 23 августа стал Сургут. Там зафиксировано 18 случаев заражения. На втором месте Радужный — 12, на третьем Нефтеюганск — девять. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

Директор коммунального хозяйства Сургута может лишиться должности

  • В Сургуте могут уволить директора коммунального хозяйства Романа Богача. Его работой недовольны как местные жители, так и администрация муниципалитета. Его критикуют за некачественные работы по уборке улиц города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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