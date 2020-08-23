В Сургуте уволят руководителя коммунальной службы из-за некачественной работы по уборке улиц
Депутата гордумы Лянтора избили из-за критики местных властей — в Сургуте сменят главу коммунальной службы, город стал лидером по числу инфицированных COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
В Лянторе избили депутата
- Депутат думы Лянтора Руслан Хункермурзаев сообщил, что на него было совершено нападение. По словам самого парламентария, причиной стала критика работы местной администрации.
Сургут стал лидером по заболеванию COVID
- Лидером по приросту инфицированных на 23 августа стал Сургут. Там зафиксировано 18 случаев заражения. На втором месте Радужный — 12, на третьем Нефтеюганск — девять. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.
Директор коммунального хозяйства Сургута может лишиться должности
- В Сургуте могут уволить директора коммунального хозяйства Романа Богача. Его работой недовольны как местные жители, так и администрация муниципалитета. Его критикуют за некачественные работы по уборке улиц города.
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