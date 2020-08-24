Александр Ковальчик (справа) позаботился об Александре Высокинском (слева) во время отпуска последнего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому разрешили не раскрывать свои доходы на городском сайте. Во время его отпуска врио главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал поправки в перечень должностей муниципальной службы, публикация доходов которых на сайте муниципалитета является обязательной. Документ размещен на официальном городском портале.

Одним из главных новшеств стало исключение из перечня должности градоначальника. На обозрение выносятся лишь доходы его подчиненных начиная с самого Ковальчика — первого вице-мэра. Декларирование имущества мэра на портале мэрии Екатеринбурга признано избыточным. «Приложение № 2 „Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Екатеринбурга, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера которых размещаются на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга и предоставляются СМИ для опубликования“, изложить в новой редакции», — гласит документ. На минувшей неделе руководство муниципалитета обнародовало данные о доходах за 2019 год, и мэра в списке не оказалось.

По словам пресс-секретаря главы Екатеринбурга Анатолия Карманова, в соответствии с городскими нормативными документами данные о благосостоянии Высокинского публикует городская дума. Сведения появились на думском сайте еще весной. Согласно опубликованной таблице, Высокинский в 2019 году заработал 3,2 млн рублей. По федеральному законодательству о противодействии коррупции, публикация сведений о доходах и имуществе за прошлый год является обязательной для чиновников высокого ранга.