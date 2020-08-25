В результате перестрелки в Сунжеском районе Ингушетии девять человек получили ранения. Об этом изданию Baza рассказал источник в правоохранительных органах.
«Причиной раздора стала позиция в руководстве населенного пункта Нестеровское. Члены двух крупнейших местных семейств претендовали на должность», — сообщил собеседник. По его словам, еще трое пострадали во время драки между родственниками раненых. Конфликтующие применяли пистолеты и ножи.
Другая крупная перестрелка в Ингушетии произошел в середине июня. Она началась из-за семейного конфликта. Тогда в перестрелке погибли четыре человека, в том числе полицейский. Трое человек получили ранения, передает сайт VSE42.ru.
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