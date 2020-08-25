25 августа 2020
24 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 26 августа. Часть школьников перейдет на дистант, Лангепас на грани коммунальной катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой. Лангепас, лангепас
В Лангепасе из-за споров властей и коммунальщиков люди могут остаться без тепла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший замглавы Сургута станет главным врачом — в Лангепасе может случиться коммунальная катастрофа — в Советском кандидаты в мэры города подписали соглашение — некоторые школьники перейдут на дистант. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:

Бывший чиновник может стать главврачом

  • Экс-заместитель главы Сургута Александр Пелевин стал лидером интернет-голосования на должность главврача в двух городских поликлиник, которое прошло по инициативе департамента здравоохранения ХМАО.

Лангепас стоит на пороге коммунальной катастрофы

В Советском кандидаты в депутаты подписали соглашение

Из-за выборов школьники перейдут на дистант

  • Во время проведения голосования 11—12 сентября, школьники в Когалыме, Нефтеюганске и Белоярском районе будут вынуждены заниматься онлайн. Это будет сделано, чтобы школьники и избиратели, приходящие на участки, не пересекались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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