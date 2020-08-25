В Лангепасе из-за споров властей и коммунальщиков люди могут остаться без тепла
Бывший замглавы Сургута станет главным врачом — в Лангепасе может случиться коммунальная катастрофа — в Советском кандидаты в мэры города подписали соглашение — некоторые школьники перейдут на дистант. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 26 августа — в обзоре URA.RU:
Бывший чиновник может стать главврачом
- Экс-заместитель главы Сургута Александр Пелевин стал лидером интернет-голосования на должность главврача в двух городских поликлиник, которое прошло по инициативе департамента здравоохранения ХМАО.
Лангепас стоит на пороге коммунальной катастрофы
- Власти Лангепаса отказываются платить коммунальщикам за теплоснабжение. Из-за чего те оказались должны поставщикам. Теперь город оказался на грани коммунальной катастрофы.
В Советском кандидаты в депутаты подписали соглашение
- Четверо кандидатов на пост главы Советского подписали соглашение между собой о честной избирательной борьбе. Об этом URA.RU сообщил инициатор соглашения Александр Кулагин. Однако некоторые кандидаты отказались подписывать этот документ.
Из-за выборов школьники перейдут на дистант
- Во время проведения голосования 11—12 сентября, школьники в Когалыме, Нефтеюганске и Белоярском районе будут вынуждены заниматься онлайн. Это будет сделано, чтобы школьники и избиратели, приходящие на участки, не пересекались.
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