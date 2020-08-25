На карантин закрыто одно из отделений филиала онкодиспансера в Каменск-Уральском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Каменск-Уральском из-за подозрения на коронавирус закрыли на карантин отделение противоопухолевой лекарственной терапии в филиале №2 Свердловского областного онкодиспансера. Об этом URA.RU сообщили в областном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«24 августа 2020 года в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в филиале №2 Свердловского областного онкодиспансера в Каменске-Уральском из-за подозрения на коронавирус у пациента, который недавно проходил там лечение, был приостановлен прием новых пациентов. Для предупреждения распространения инфекции были незамедлительно проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе обследование контактных», — пояснили в оперштабе.

Решение о возобновлении работы отделения в штатном режиме примут после получения результатов тестов. Пациенты, госпитализированные ранее, продолжают проходить лечение. Ни у кого из них симптомов коронавируса не обнаружено. Те онкобольные, кто должен был быть помещен в стационар, направляются на лечение в другие отделения согласно плану маршрутизации. Ранее в пабликах Каменска-Уральского в соцсетях появились сообщения о том, что в отделении онкоцентра врачи и пациенты оказались закрыты на карантин из-за коронавируса.