Самое важное в России и в мире на 26 августа. Раскрыта схема обогащения Фургала, названы причины катастрофы Boeing в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения в мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белорусская оппозиция отложила переговоры с Москвой — Кремль не согласен с отравлением Навального — Госсовет наделят новыми полномочиями — иностранным спортсменам разрешено приезжать в Россию — Фургалу будут предъявлены новые обвинения — завершено расследование авиакатастрофы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 августа — в обзоре URA.RU:

В городах Белоруссии прошли стихийные митинги, Тихановская отложила переговоры с Москвой

В Кремле не согласны с отравлением Навального

Фургалу предъявили новые обвинения, Жириновский написал письмо Путину

Госсовет планируют расширить и наделить новыми функциями

Иностранные спортсмены смогут посещать Россию

Профессор МГУ рассказал о сроках победы над коронавирусом

ПФР будет взыскивать ошибочно начисленные пенсии

СК РФ завершил расследование авиакатастрофы с Боингом

  • Следственный комитет предоставил результаты расследования крушения Боинга авиакомпании Utair в Сочи в 2018 году. Следствие заявило о неверных действиях пилота Алексея Шнырева. Дело направлено в Генпрокуратуру.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...