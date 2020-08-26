Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения в мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белорусская оппозиция отложила переговоры с Москвой — Кремль не согласен с отравлением Навального — Госсовет наделят новыми полномочиями — иностранным спортсменам разрешено приезжать в Россию — Фургалу будут предъявлены новые обвинения — завершено расследование авиакатастрофы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 августа — в обзоре URA.RU:

В городах Белоруссии прошли стихийные митинги, Тихановская отложила переговоры с Москвой

Оппозиция 25 августа провела митинг у здания министерства образования в Минске. Также акции прошли в Бресте и Молодечно.

На митингах задержали 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявила, пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики.

В Кремле не согласны с отравлением Навального

Кремль терпеливо относится к версии, что блогера Алексея Навального отравили, но не согласен с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по словам Пескова, России не хочется, чтобы из-за ситуации с Навальным, отношения с западными странами ухудшились.

Между тем, омские врачи, которые в первые часы боролись за жизнь Навального, написали открытое письмо, где сообщили об угрозах по отношению к ним.

Фургалу предъявили новые обвинения, Жириновский написал письмо Путину

Госсовет планируют расширить и наделить новыми функциями

В Госсовет могут войти губернаторы, генпрокурор, премьер-министр и глава Счетной палаты. Принять такой законопроект планируется осенью.

Также будут расширены полномочия Госсовета в принятии решений во внутренней и внешней политике.

Иностранные спортсмены смогут посещать Россию

В России открыли въезд для иностранных спортсменов и тренеров. Распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Профессор МГУ рассказал о сроках победы над коронавирусом

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский предположил, что эпидемию COVID в России полностью остановить можно будет к весне 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса востребована в 27 странах мира. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

ПФР будет взыскивать ошибочно начисленные пенсии

Пенсионный фонд РФ будет через суд взыскивать с родственников выплаты, по ошибке перечисленных умершим гражданам.

СК РФ завершил расследование авиакатастрофы с Боингом

Следственный комитет предоставил результаты расследования крушения Боинга авиакомпании Utair в Сочи в 2018 году. Следствие заявило о неверных действиях пилота Алексея Шнырева. Дело направлено в Генпрокуратуру.

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