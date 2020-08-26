Белорусская оппозиция отложила переговоры с Москвой — Кремль не согласен с отравлением Навального — Госсовет наделят новыми полномочиями — иностранным спортсменам разрешено приезжать в Россию — Фургалу будут предъявлены новые обвинения — завершено расследование авиакатастрофы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 августа — в обзоре URA.RU:
В городах Белоруссии прошли стихийные митинги, Тихановская отложила переговоры с Москвой
- Оппозиция 25 августа провела митинг у здания министерства образования в Минске. Также акции прошли в Бресте и Молодечно.
- На митингах задержали 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
- Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявила, пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики.
В Кремле не согласны с отравлением Навального
- Кремль терпеливо относится к версии, что блогера Алексея Навального отравили, но не согласен с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Однако, по словам Пескова, России не хочется, чтобы из-за ситуации с Навальным, отношения с западными странами ухудшились.
- Между тем, омские врачи, которые в первые часы боролись за жизнь Навального, написали открытое письмо, где сообщили об угрозах по отношению к ним.
Фургалу предъявили новые обвинения, Жириновский написал письмо Путину
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо Владимиру Путину, где предложил перевести экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест.
- В тоже время Фургалу могут предъявить новые обвинения в мошенничестве. По мнению следствия, он вместе с партнерами брал кредиты у банков для предприятия «Амурсталь», но деньги оседали у подставных фирм.
- По мнению политологов, новые обвинения Фургала могут максимально дискредитировать его и остановить протесты в его поддержку.
Госсовет планируют расширить и наделить новыми функциями
- В Госсовет могут войти губернаторы, генпрокурор, премьер-министр и глава Счетной палаты. Принять такой законопроект планируется осенью.
- Также будут расширены полномочия Госсовета в принятии решений во внутренней и внешней политике.
Иностранные спортсмены смогут посещать Россию
- В России открыли въезд для иностранных спортсменов и тренеров. Распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Профессор МГУ рассказал о сроках победы над коронавирусом
- Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский предположил, что эпидемию COVID в России полностью остановить можно будет к весне 2021 года.
- Российская вакцина от коронавируса востребована в 27 странах мира. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
ПФР будет взыскивать ошибочно начисленные пенсии
- Пенсионный фонд РФ будет через суд взыскивать с родственников выплаты, по ошибке перечисленных умершим гражданам.
СК РФ завершил расследование авиакатастрофы с Боингом
- Следственный комитет предоставил результаты расследования крушения Боинга авиакомпании Utair в Сочи в 2018 году. Следствие заявило о неверных действиях пилота Алексея Шнырева. Дело направлено в Генпрокуратуру.
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