В Екатеринбурге на стоянке возле цирка прозвучал взрыв в автомобиле Peugeot. Об этом сообщили URA.RU очевидцы.
«Когда мужчина за рулем заводил двигатель, раздался взрыв, после чего пошел черный дым. Хозяин машины получил ожоги рук и лица, пока пытался потушить взорвавшийся багажник. По его словам, там взорвался баллон с газом», — рассказали очевидцы.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативна группа отдела полиции № 5.
«Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Пострадавший доставлен в городскую больницу №7. По итогам разбирательств будет принято решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «