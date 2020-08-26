26 августа 2020

В Екатеринбурге возле цирка взорвалась машина. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, цирк
Взрыв прозвучал на стоянке возле цирка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на стоянке возле цирка прозвучал взрыв в автомобиле Peugeot. Об этом сообщили URA.RU очевидцы.

«Когда мужчина за рулем заводил двигатель, раздался взрыв, после чего пошел черный дым. Хозяин машины получил ожоги рук и лица, пока пытался потушить взорвавшийся багажник. По его словам, там взорвался баллон с газом», — рассказали очевидцы.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативна группа отдела полиции № 5.

«Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Пострадавший доставлен в городскую больницу №7. По итогам разбирательств будет принято решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...