В Екатеринбурге ликвидируют театр

В Камерном театре Екатеринбурга меняется структура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге реорганизуют Камерный театр и к октябрю 2020 года на его базе планируют создать продюсерский центр, об этом URA.RU рассказал главный режиссер Дмитрий Касимов. По его мнению, реорганизация проводится для того, чтобы вывести его из руководства театра.

По словам Касимова, конфликт длится с 2018 года. «Сейчас ситуация стала взрывоопасной», — рассказал режиссер. Он уточнил, что в конце августа ему вручили уведомление о сокращении. В то же время Касимов уверен, что процедура проводится незаконно, он заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Режиссер добавил, что реорганизация может негативно сказаться, в том числе, на актерах театра и финансовом состоянии всего объединения.

Директор Камерного театра Ирина Евдокимова подтвердила, что в театре меняется структура, однако заверила URA.RU, что никто из актеров и режиссеров от этого не пострадает. «Вообще никакого конфликта нет, Дмитрий Евгеньевич ставит спектакли, нет никакого запрета, он работает», — уточнила она.

«Меняется штатное расписание, не меняется формат работы театра, который, по сути, является антрепризным продюсерским театром. Такая форма работы позволяет привлекать большое количество разнообразных творческих работников под конкретную постановку», — сообщили URA.RU пресс-службе мэрии Екатеринбурга.