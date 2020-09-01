Специалисты IT ответили на критику электронного голосования

Директор «Центра интернет-технологий» Сергей Гребенников опроверг слова интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о недоверии россиян к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Во время разговора с URA.RU эксперт заявил, что система отлично зарекомендовала себя во время плебисцита по поправкам в Конституцию, который проходил с 25 июня по 1 июля.
«Россияне могли дистанционно проголосовать в Москве и Нижегородской области, количество нареканий к системе стремилось к нулю. Было много различных вбросов, которые мы опровергали. Часть избирателей не справилась с системой из-за низкого уровня цифровой грамотности», — заявил URA.RU Гребенников.
Собеседник агентства добавил, что создавать публичный доступ к исходному коду системы ДЭГ нет смысла. «Покажите мне, кто из экспертов разбирается в этом коде. Среди тех, кто присутствовал на тестировании ДЭГ, я не видел людей, которые программируют, — заявил собеседник агентства. — Я не понимаю посыл, что мы изначально не доверяем системе. Ведь мы доверяем интернет-банкам или приложениям, которыми мы пользуемся. Почему мы не просим у них исходный код?»
Центризбирком тестирует систему ДЭГ на Ярославской и Курской областях, где в 2020 году пройдут довыборы депутатов Госдумы. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в ходе заседания ЦИК раскритиковал электронное голосование. По его словам, старт процедуры без демонстрации исходного кода специалистам может привести к проблемам и дискредитировать всю избирательную систему.
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