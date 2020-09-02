Беларусь вводит санкции против партнеров по СССР

Белоруссия ввела санкции против стран Балтии в ответ на введение ограничений для Минска. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», — цитирует ТАСС Макея. По его словам, Белоруссия ответит также и на введение санкций властями других стран.
Макей добавил, что санкции ввели в отношении тех лиц, кто вмешивался в государственные дела Белоруссии. Сюда относятся те, кто делал неприемлемые для властей республики политические заявления или предлагал спонсировать оппозицию.
Ранее Латвия, Литва и Эстония запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на свою территорию, передает «Ридус». Также санкции ввели против 29 государственных деятелей республики. Запрет связан с предполагаемой фальсификацией выборов и применением насилия против протестующих, сообщает RT.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики. Лукашенко набрал на них более 80% голосов. Оппозиция стала требовать проведения повторных выборов. ОМОН разгонял митинги силовым путем.
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