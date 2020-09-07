В Перми хотят открыть мобильные пункты сдачи COVID-анализов

В аэропорту Перми хотят открыть мобильную лабораторию для проведения COVID-анализов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор рассматривает возможность установки мобильного пункта сбора анализов на COVID-19 в аэропорту Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что пермяки, приезжающие из-за границы, обязательные тесты на коронавирус могут сдать пока только в стационарных лабораториях.

«Возможность открытия мобильных лабораторий [в международном аэропорту „Пермь“] обсуждается», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сейчас исследование на COVID-19 методом ПЦР (мазок из носоглотки) можно сделать в пяти лабораториях Перми, а также в лабораториях Соликамска и Чайковского.

При возвращении в Россию пермяки обязаны сдать тест на коронавирус и приложить его результаты через портал «Госуслуги» в течение трех дней с момента пересечения границы. Самый бюджетный тест (1300 рублей с человека) делают утром по будням в лаборатории Роспотребнадзора (Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) за 48 часов.

Поэтому, если человек прилетает в Пермь, например, в субботу, то он сможет пройти исследование лишь в понедельник. Соответственно, он не уложится в отведенный срок и будет привлечен к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафован на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Частные лаборатории готовы сделать тест за 2500-3500 рублей. При этом в некоторые уже невозможно записаться на сдачу анализов до конца сентября. В московских аэропортах открыты круглосуточные мобильные лаборатории, но возможны очереди до 2 часов. Стоимость анализа в Шереметьево — 2750 рублей.