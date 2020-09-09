Смертельная авария в центре Екатеринбурга случилась год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга, где рассматривается дело гонщика Владимира Васильева, устроившего год назад смертельную аварию с двумя погибшими, начались допросы потерпевших. В ходе заседания стало известно, как Васильев оказался за рулем чужой Kia Rio.

Первым должны были допросить друга Васильева Глеба Березкина, ехавшего вместе с ним в машине, но он не явился на заседание, передает с места событий корреспондент URA.RU. Березкин прислал справку, что болен. Тогда суд допросил Никиту Фомина — хозяина Kia Ria, угнанной Васильевым. Фомин был участником вечеринки перед аварией.

«Он признался, что раньше пытался выгораживать своих друзей, но теперь решил рассказать всю правду: что на той вечеринке пили все и пили много», — рассказал URA.RU Андрей Володин, адвокат одного из потерпевших.

Это же подтвердил журналистам после заседания и защитник Фомина. «Мы рассказали, что имело место совместное [распитие] изрядной порции спиртного», — сообщил агентству адвокат Антон Мазов. Также адвокат высказал предположение о том, кто мог забрать из куртки Фомина ключи от машины. По его мнению, это сделал Березкин, так как именно на нем потом оказались кроссовки Фомина.

Сам Никита Фомин рассказал, что мать Васильева принуждала его к ложным показаниям после того, как он, узнав о ДТП, написал заявление об угоне. «Она позвонила и попросила сказать, что я добровольно передал ключи Васильеву. Я отказался: я не хочу на себя брать их вину», — заявил Фомин.

В черной маске — Никита Фомин, владелец угнанной Kia Rio, на которой Васильев совершил смертельное ДТП. Рядом с ним в костюме — его адвокат Антон Мазов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виновник ДТП Владимир Васильев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU