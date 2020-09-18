18 сентября 2020

Каждый пятый россиянин готов избавиться от рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок, биржевые маклеры
22% опрошенных хотят покупать валюту Фото: depositphotos.com
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Экономический кризис 2020

Каждый пятый российский вкладчик готов перевести деньги со своих депозитов в иностранную валюту. Такую альтернативу рублевым вкладам рассматривают 22% респондентов.

«Вложиться в иностранную валюту хотели бы 22%», — приводит ТАСС данные опроса компании IDF. В приведенном исследовании также отмечается, что месяцем ранее количество респондентов, готовых отказаться от рублевых вкладов составляло 47%.

Эксперты компании объясняют снижение доли заинтересованных в переводе своих вкладов ростом курса валюты. Помимо этого, респондентов пугает неопределенность на финансовых рынках.

Еще 18% из числа опрошенных рассматривают в качестве альтернативы рублевым вкладам инвестиции в акции и облигации. 20% готовы инвестировать в недвижимость. 16% — в драгоценные металлы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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