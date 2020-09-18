Каждый пятый российский вкладчик готов перевести деньги со своих депозитов в иностранную валюту. Такую альтернативу рублевым вкладам рассматривают 22% респондентов.
«Вложиться в иностранную валюту хотели бы 22%», — приводит ТАСС данные опроса компании IDF. В приведенном исследовании также отмечается, что месяцем ранее количество респондентов, готовых отказаться от рублевых вкладов составляло 47%.
Эксперты компании объясняют снижение доли заинтересованных в переводе своих вкладов ростом курса валюты. Помимо этого, респондентов пугает неопределенность на финансовых рынках.
Еще 18% из числа опрошенных рассматривают в качестве альтернативы рублевым вкладам инвестиции в акции и облигации. 20% готовы инвестировать в недвижимость. 16% — в драгоценные металлы.
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