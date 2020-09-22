Власти РФ банкротят свердловский оборонный завод

Завод по ремонту военно-технического имущества специализируется на сервисном обслуживании вооружения и военной техники ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Завод по ремонту военно-технического имущества (Свердловская область) рискует обанкротиться после выплаты дивидендов своим акционерам — свердловскому управлению Росимущества. Об этом стало известно во время судебного разбирательства между сторонами.

Территориальное управление Росимущества осенью 2019 года требовало выплаты дивидендов в размере четырех миллионов рублей за 2018 год. Процент с прибыли выплачен не был, после чего чиновники пошли в свердловский арбитраж. Там выяснилось, что завод находится в тяжелом положении: цена активов завода была равна стоимости его уставного капитала (138,5 млн рублей).

«Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указал, что в настоящее время общество находится в тяжелом положении и выплата дивидендов в заявленном размере повлечет за собой возникновении у ответчика признаков несостоятельности и банкротства», — говорится в определении суда.

В итоге суд разрешил заводу временно не выплачивать дивиденды. В итоге Росимущество подало апелляцию. Заседание по пересмотру итогов суда состоится 12 октября. На момент публикации получить комментарий от Росимущества не удалось. В ведомство был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Адвоката Андрей Саунин в беседе с URA.RU уточнил, что действия Росимущества по взысканию дивидендов можно оценить как злоупотребление своим правом и ненадлежащее управление госсобственностью. «Если бы завод выплатил дивиденды, то он может войти в стадию банкротства. Действия истца можно рассматривать как доведение предприятие до банкротства. В ситуацию должна вмешаться прокуратура и наказать чиновников», — считает адвокат.

Завод по ремонту военно-технического имущества специализируется на сервисном обслуживании вооружения и военной техники ПВО. Учредителем завода по ремонту военно-технического имущества является Министерство обороны России.