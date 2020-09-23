23 сентября 2020

Лукашенко назвал протестующих дрянью. ВИДЕО

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Лукашенко, отдать честь, лукашенко александр
Президент поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед военнослужащими назвал «дрянью» протестующих и поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в стране. Видео опубликовала в Telegram-канале российская журналистка Ольга Скабеева.

«Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность», — сказал белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику. Белорусы после этого вышли на акции протеста. В Минске силовики задержали десятки человек, против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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