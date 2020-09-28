28 сентября 2020

Горбачев посоветовал Путину идти по его стопам

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Экс-глава СССР посоветовал Путину пообщаться с будущим президентом США сразу после выборов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидеру России Владимиру Путину следует встретиться с победителем президентских выборов в США сразу после их проведения. Об этом заявил бывший глава СССР Михаил Горбачев, комментируя новое ухудшение отношений двух ядерных мировых держав.

По словам советского лидера, гонка ядерного оружия и неподписанное соглашение между США и Россией могут привести к печальным последствиям. «Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — поделился советский глава с изданием The Times.

Горбачев считает, что Москве и Вашингтону необходимо провести «второй Рейкьявик», имея в виду свою встречу с американским президентом Рональдом Рейганом в 1986 году в Исландии, уточняет Life. Тогда странам удалось довериться друг другу и найти выход из ситуации, заявил Горбачев. Также бывший глава СССР посоветовал Кремлю не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов проходят протесты, передает «Утро.ру». Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее сам Путин уже призывал США к диалогу. Российский лидер уверен, что странам нужно обсудить угрозу масштабной конфронтации в цифровой сфере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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