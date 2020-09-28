Горбачев посоветовал Путину идти по его стопам

Лидеру России Владимиру Путину следует встретиться с победителем президентских выборов в США сразу после их проведения. Об этом заявил бывший глава СССР Михаил Горбачев, комментируя новое ухудшение отношений двух ядерных мировых держав.
По словам советского лидера, гонка ядерного оружия и неподписанное соглашение между США и Россией могут привести к печальным последствиям. «Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — поделился советский глава с изданием The Times.
Горбачев считает, что Москве и Вашингтону необходимо провести «второй Рейкьявик», имея в виду свою встречу с американским президентом Рональдом Рейганом в 1986 году в Исландии, уточняет
Ранее сам Путин уже призывал США к диалогу. Российский лидер уверен, что странам нужно обсудить угрозу масштабной конфронтации в цифровой сфере.
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