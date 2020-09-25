Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

Президент России считает, что миру грозит конфронтация в цифровой сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миру грозит масштабная конфронтация в цифровой сфере, поэтому России и США следует обсудить перезагрузку отношений в области использования информационно-коммуникационных технологий. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), не делая его заложником наших политических разногласий», — говорится в заявлении Путина на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что ответственность за предотвращение «цифровой» конфронтации лежит «на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности».

Путин предлагает восстановить с США диалог по ключевым вопросам МИБ, поддерживать работу между ведомствами России и Америки по уменьшению ядерной опасности, разработать с западными коллегами соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. Также президент РФ считает, что страны должны гарантировать невмешательство во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. По мнению Путина, такие меры обеспечат доверие между Россией и США и приведут к «построению глобального мира в информационном пространстве».

3 ноября в США пройдут выборы президента страны. Главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах является демократ Джо Байден, напоминает агентство Nation News. Ранее Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.