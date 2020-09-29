Мэр Екатеринбурга рассказал о будущем площади 1905 года

В настоящее время на главной площади Екатеринбурга расположена парковка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сквера со скамейками и малыми архитектурными формами на площади 1905 года в Екатеринбурге не будет, пока все останется как есть. В том числе, на центральной площади сохранится автопарковка, заявил на пресс-конференции мэр Александр Высокинский.

«Я действительно считаю, что у каждого города должна быть своя площадь. Никто же не обсуждает создание парка или сквера на Красной пощади. Площадь 1905 года так же напрямую связана с историей нашей страны. <…> То, что нужно со временем убирать от нее парковку, — да, это можно посмотреть, но создать еще один сквер и у города нет площади — не знаю… Моя позиция — площадь нам нужна», — сказал мэр.

Как сообщало URA.RU, городские урбанисты заявили о необходимости убрать с главной городской площади автопарковку, превратив ее в комфортное общественное пространство. Подобный проект обсуждается в мэрии уже несколько лет. Ранее выдвигались варианты размещения подземного паркинга под площадью.