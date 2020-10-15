Путин отметил наградой сотрудницу мясокомбината в Кунгуре

Жительница Кунгура (Пермский край) Людмила Королькова удостоилась награды президента РФ Владимира Путина. Указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Королькову Людмилу Георгиевну — мастера цеха ООО „Мясокомбинат Кунгурский“», — говорится в документе. Кунгурский мясокомбинат — одно из старейших в Пермском крае предприятий (основано в 1928 году).
Ранее аналогичной награды российского президента удостоился генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, а пермяк Денис Елькин получил медаль «За спасение погибавших».
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