15 октября 2020
14 октября 2020

Путин отметил наградой сотрудницу мясокомбината в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Пермячку наградили за добросовестный труд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Кунгура (Пермский край) Людмила Королькова удостоилась награды президента РФ Владимира Путина. Указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Королькову Людмилу Георгиевну — мастера цеха ООО „Мясокомбинат Кунгурский“», — говорится в документе. Кунгурский мясокомбинат — одно из старейших в Пермском крае предприятий (основано в 1928 году).

Ранее аналогичной награды российского президента удостоился генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, а пермяк Денис Елькин получил медаль «За спасение погибавших».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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