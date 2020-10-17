17 октября 2020
16 октября 2020

В Екатеринбурге открылся мемориал погибших в Азербайджане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К мемориалу всего за полчаса принесли множество цветов Никита Курганов
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге появился импровизированный мемориал погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа. Всего за полчаса после открытия представители азербайджанской диаспоры на Урале принесли к консульству сотни цветов и мягких игрушек.

«Сегодня здесь азербайджанский народ возлагает цветы к стене памяти, организованной после событий, произошедших 17 октября в азербайджанском городе Гяндже. Гянджа — второй по населению город в стране и находится за сотни километров от передовой, где происходят военные действия. И никаких вооруженных сил там нет», — рассказал про акцию URA.RU председатель азербайджанского молодежного объединения в Екатеринбурге Тогрул Гасанзаде.

Доска памяти открылась рядом с консульством Азербайджана в Екатеринбурге
Фото: Никита Курганов

Общественник также подчеркнул, что азербайджанская диаспора пока не планирует оказывать материальную поддержку военнослужащим своей страны, находящимся в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, правительство Азербайджана не приветствует такую помощь.

«Если будет какая-то необходимость, если будет официальное обращение [правительства Азербайджана], тогда мы не останемся в стороне и всегда будем готовы помочь своему народу. На данный момент такого, как и сбора каких-то добровольцев, о которых пишут некоторые СМИ, здесь нет», — добавил Гасанзаде.

Азербайджанский город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны армии обороны Нагорного Карабаха. В генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили о том, что в результате обстрела было разрушено 20 жилых домов, погибли 12 человек, еще 40 получили различные ранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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