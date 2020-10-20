Онищенко высказался об уничтожении аппаратов ИВЛ в США

Это не первый случай, когда американская сторона пренебрегает этическими принципами, рассказал Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уничтожение аппаратов ИВЛ в США является неуважением и демонстративным пренебрежением по отношению к России. Об этом журналистам заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. «В США действительно другая система. Для того чтобы там воспользоваться розеткой, россиянам приходится использовать переходник. Но если действительно в этом дело, то оправдание не очень убедительное. Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная», — рассказал депутат в интервью изданию «Взгляд».

Он пояснил, что решить эту проблему можно было при помощи специального адаптера, который позволил бы подключить российские аппараты. Скорее всего, как отметил Онищенко, американская сторона не хотела найти выход из ситуации. Также, по мнению парламентария, не стоило «таким демонстративным способом выказывать пренебрежение», даже если аппараты ИВЛ им были не нужны. При этом он посчитал эту ситуацию неудивительной, так как Вашингтон «уже давно пренебрегает этическими принципами и мотивами».

Ранее издание BuzzFeed News сообщило, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. С момента экспорта техника хранились на складе. В мае Росздравнадзор приостанавливал использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М» (производитель — Уральский приборостроительный завод) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые поставлялись в рамках госконтракта. В итоге многие больницы отказались от использования таких аппаратов.