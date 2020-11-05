К концу торгов 5 ноября стоимость доллара упала до 76,84 рублей. Цена евро также снизилась и составила 90,87 рубля. Упали в цене и нефтяные фьючерсы. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,8% до 40,19 долларов за баррель, WTI — до 38,05 долларов за баррель (на 3,3%).
При этом биржевые индексы в Нью-Йорке серьезно поднялись на фоне президентских выборов в США. Так, индекс Dow Jones поднялся сразу на 415,94 пункта (1,45%), до 28 255,49. Увеличился и индекс Мосбиржи, он поднялся на 2,69%, до 2861,39 пункта. Индекс РТС увеличился на 5,65%, до 1170,74 пункта.
Ситуация в России
Неработающим пенсионерам пообещали увеличить пенсии в 2021—2023 годах. Уже в следующем году они проиндексируются на 6,3%, что больше ожидаемого уровня инфляции. Всего повышение выплат для россиян составит около тысячи рублей.
Также гражданам России хотят поднять налоги на личные доходы и счета. Налоговая ставка на деньги, получаемые физлицами, может увеличиться до 20-24%. Это коснется только тех, кто получает более 12 и 24 миллионов рублей в год.
Части россиян предложили поработать вместо мигрантов. Предложение возникло из-за дефицита иностранных рабочих на фоне коронавируса. Вахтовыми рабочими предлагается компенсировать нехватку кадров в сфере ЖКХ, обслуживания и строительства.
В России обнаружен еще один рынок, который понес большие потери из-за COVID-19.
Ситуация в мире
Федеральная резервная система (ФРС) США
Мнения экспертов
До конца года объем наличных на руках россиян вырастет до 12,7 триллиона рублей. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и возможным введением повторного карантина, объясняет Национальное Рейтинговое агентство. До критических значений пока далеко, однако ситуация создает
В ожидании разрешения ситуации в США российский
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