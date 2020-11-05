Рост пенсий может составить около 1000 рублей в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу торгов 5 ноября стоимость доллара упала до 76,84 рублей. Цена евро также снизилась и составила 90,87 рубля. Упали в цене и нефтяные фьючерсы. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,8% до 40,19 долларов за баррель, WTI — до 38,05 долларов за баррель (на 3,3%).

При этом биржевые индексы в Нью-Йорке серьезно поднялись на фоне президентских выборов в США. Так, индекс Dow Jones поднялся сразу на 415,94 пункта (1,45%), до 28 255,49. Увеличился и индекс Мосбиржи, он поднялся на 2,69%, до 2861,39 пункта. Индекс РТС увеличился на 5,65%, до 1170,74 пункта.

Ситуация в России

Неработающим пенсионерам пообещали увеличить пенсии в 2021—2023 годах. Уже в следующем году они проиндексируются на 6,3%, что больше ожидаемого уровня инфляции. Всего повышение выплат для россиян составит около тысячи рублей.

Также гражданам России хотят поднять налоги на личные доходы и счета. Налоговая ставка на деньги, получаемые физлицами, может увеличиться до 20-24%. Это коснется только тех, кто получает более 12 и 24 миллионов рублей в год.

Части россиян предложили поработать вместо мигрантов. Предложение возникло из-за дефицита иностранных рабочих на фоне коронавируса. Вахтовыми рабочими предлагается компенсировать нехватку кадров в сфере ЖКХ, обслуживания и строительства.

В России обнаружен еще один рынок, который понес большие потери из-за COVID-19. Число покупок франшиз в стране упало на 12%. Больше всего, на 24%, сократилось количество точек общепита, магазинов с одеждой и косметикой.

Ситуация в мире

Цена биткоина поднялась сразу на 8,38%, до 15 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта показала такой рост впервые с 2018 года. Скачок валюты произошел из-за падения индекса доллара и оптимизма на биржевых рынках.

Федеральная резервная система (ФРС) США отказалась поднимать ключевую ставку . Ее диапазон сохранится в районе 0-0,25%. Регулятор собирается поддерживать ставку на таком уровне до момента, пока не восстановится максимальная занятость на рынке труда, а уровень инфляции не составит 2%.

Мнения экспертов

До конца года объем наличных на руках россиян вырастет до 12,7 триллиона рублей. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и возможным введением повторного карантина, объясняет Национальное Рейтинговое агентство. До критических значений пока далеко, однако ситуация создает почву для развития теневой экономики .

В ожидании разрешения ситуации в США российский биржевой рынок продолжит расти , а рубль крепнуть. Индексы Мосбиржи могут достигнуть отметки в 3000 пунктов, считают в инвестиционной компании «Велес капитал». Одновременно с этим рубль закрепится на позиции 76 единиц за доллар.