Названа возможная причина смерти основателя платформы Skillbox

Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море, мог случайно упасть с пирса. Об этом сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.
«Он упал в воду по неосторожности», — предположил источник ТАСС. Он уточнил, что обстоятельства смерти все еще выясняются.
Поиски бизнесмена начались утром 1 ноября. О его пропаже сообщил коллега. Известно, что ночью Коропов вышел из отеля в Адлерском районе города Сочи, взял в аренду самокат и отправился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. Утром были обнаружены вещи Коропова, пишет «
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