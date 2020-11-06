Названа возможная причина смерти основателя платформы Skillbox

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Сочи, море, причал, пирс
Игорь Коропов мог упасть с пирса по неосторожности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море, мог случайно упасть с пирса. Об этом сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

«Он упал в воду по неосторожности», — предположил источник ТАСС. Он уточнил, что обстоятельства смерти все еще выясняются.

Поиски бизнесмена начались утром 1 ноября. О его пропаже сообщил коллега. Известно, что ночью Коропов вышел из отеля в Адлерском районе города Сочи, взял в аренду самокат и отправился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. Утром были обнаружены вещи Коропова, пишет «Царьград». Позднее было найдено тело. Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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