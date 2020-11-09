Начальника областной полиции Александра Мешкова повысят в звании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области раньше выйдет из отпуска — из ковид-госпиталя увольняются два ключевых начальника — министр культуры области получила новую должность — для школьников закончится дистанционное обучение — глава полиции повышен в звании. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор выйдет из отпуска из-за смены полпреда

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выйдет из отпуска на день раньше, 11 ноября, из-за смены полпреда президента по УрФО.

Ранее стало известно, что полпредом по округу вместо Николая Цуканова назначен министр ЖКХ Владимир Якушев.

Из ковид-госпиталя уволились два важных руководителя

Из Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга уволились сразу два ключевых сотрудника. Посты покидают начмед Владимир Овчинников и заведующий отделением неотложной хирургии Андрей Чернов.

Глава минкульта области получила новую должность

Министр культуры региона Светлана Учайкина получила пост председателя областного Союза театральных деятелей. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя союза Татьяна Стрежнева.

Школьники вернутся с дистанта

Дистанционное обучение в школах Екатеринбурга завершится после 14 ноября. Начиная со следующей недели, старшеклассники, на которых распространяется распоряжение властей, вернутся в школы.

Областной полицейский начальник получит новое звание

Начальник ГУ МВД России по области генерал-майор Александр Мешков получит звание генерал-лейтенанта. По словам собеседников URA.RU, соответствующий указ приурочен ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября.