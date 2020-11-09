Губернатор Свердловской области раньше выйдет из отпуска — из ковид-госпиталя увольняются два ключевых начальника — министр культуры области получила новую должность — для школьников закончится дистанционное обучение — глава полиции повышен в звании. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Губернатор выйдет из отпуска из-за смены полпреда
- Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выйдет из отпуска на день раньше, 11 ноября, из-за смены полпреда президента по УрФО.
- Ранее стало известно, что полпредом по округу вместо Николая Цуканова назначен министр ЖКХ Владимир Якушев.
Из ковид-госпиталя уволились два важных руководителя
- Из Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга уволились сразу два ключевых сотрудника. Посты покидают начмед Владимир Овчинников и заведующий отделением неотложной хирургии Андрей Чернов.
Глава минкульта области получила новую должность
- Министр культуры региона Светлана Учайкина получила пост председателя областного Союза театральных деятелей. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя союза Татьяна Стрежнева.
Школьники вернутся с дистанта
- Дистанционное обучение в школах Екатеринбурга завершится после 14 ноября. Начиная со следующей недели, старшеклассники, на которых распространяется распоряжение властей, вернутся в школы.
Областной полицейский начальник получит новое звание
- Начальник ГУ МВД России по области генерал-майор Александр Мешков получит звание генерал-лейтенанта. По словам собеседников URA.RU, соответствующий указ приурочен ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября.
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