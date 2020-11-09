09 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 10 ноября. Губернатор выходит из отпуска, школьники вернутся за парты, начальника ГУ МВД повысят в звании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ГУ МВД России по Свердловской области Мешков Александр. Екатеринбург, мешков александр
Начальника областной полиции Александра Мешкова повысят в звании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области раньше выйдет из отпуска — из ковид-госпиталя увольняются два ключевых начальника — министр культуры области получила новую должность — для школьников закончится дистанционное обучение — глава полиции повышен в звании. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор выйдет из отпуска из-за смены полпреда

Из ковид-госпиталя уволились два важных руководителя

  • Из Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга уволились сразу два ключевых сотрудника. Посты покидают начмед Владимир Овчинников и заведующий отделением неотложной хирургии Андрей Чернов.

Глава минкульта области получила новую должность

Школьники вернутся с дистанта

  • Дистанционное обучение в школах Екатеринбурга завершится после 14 ноября. Начиная со следующей недели, старшеклассники, на которых распространяется распоряжение властей, вернутся в школы.

Областной полицейский начальник получит новое звание

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...