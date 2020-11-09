09 ноября 2020
08 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 10 ноября. Паромная переправа закрыта, авиабилеты для ямальцев станут дешевле

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
С 2021 года ямальцы смогут приобретать авиабилеты с субсидией от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО будут субсидировать авиаперелеты — паромное сообщение через Обь закрыто — азербайджанцы устроили стихийный праздник — раскрыта коррупционная схема. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Авиаперелеты для жителей ЯНАО станут дешевле

  • В 2021 году правительство Ямала будет субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных авиамаршрутов. Об этом заявила 9 ноября врио директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

Закрыта паромная переправа через Обь

  • Паромное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыто из-за завершения сезона летней навигации. Теперь, до открытия зимника, попасть на другой берег Оби можно будет только на вертолете.

Азербайджанцы устроили праздник в Ноябрьске

  • Представители азербайджанской диаспоры устроили стихийный праздник в Ноябрьске по поводу военных успехов в карабахском конфликте. Из-за того, что они вели себя слишком шумно, горожане вызвали полицию.

В ямальском районе выявлена коррупционная схема

  • В Шурышкарском районе Ямала госслужащий — директор муниципального сельхозпредприятия — передал купленное оборудование в пользование коммерческой компании, соучредителем которой являлся его близкий родственник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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